Czynne kąpieliska w Mińsku Mazowieckim i okolicy (4.07). Gdzie dziś warto się wybrać?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Mińsku Mazowieckim

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Woda jest regularnie badana, a na miejscu są ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Mińsku Mazowieckim.

🚩Kąpielisko w Kącku

Kąpielisko: Glinianki Zielonka

Kąpielisko: Jeziorko Czerniakowskie

Kąpielisko Miejskie Zalew nad Liwcem k/Węgrowa

Kąpielisko nr 2-Summer Playground East 1

Kąpielisko nr 1-Summer Playground North

Kąpielisko: Dzika Plaża

Kąpielisko: Plaża Miejska w Serocku ul. Retmańska, 05-140 Serock

Kąpielisko: 🚩Glinianka Hosera

Kąpieliska w pobliżu Mińska Mazowieckiego

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.