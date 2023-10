Gdzie można głosować w Mińsku Mazowieckim? Lista lokali wyborczych

adres: Piękna 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Juliana Tuwima 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Warszawska 250/81, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Mikołaja Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Zygmunta Kazikowskiego 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: 1 PLM Warszawa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: gen. Kazimierza Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - ile trzeba mieć lat, aby zagłosować?

Zgodnie z polskim prawem czynne prawo wyborcze, czyli możliwość udziału w wyborach uzyskuje osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 rok życia. Konstytucja przewiduje jednak wyjątki od wyżej wymienionej zasady. Prawo to nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

W Polsce istnieje również bierne prawo wyborcze, które posiada każdy obywatel mający również czynne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze jest prawem do kandydowania, na przykład do Sejmu lub Senatu. Obywatel musi spełniać w tej kwestii dodatkowe warunki, czyli osiągnięcie określonego wieku najpóźniej w dniu wyborów - do Sejmu 21 lat, a do Senatu 30 lat.