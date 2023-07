Gdzie na spacer do 18 km od Mińska Mazowieckiego. Urokliwe trasy na weekend 22 - 23 lipca

Trasy spacerowe w pobliżu Mińska Mazowieckiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 18 km od Mińska Mazowieckiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 747 m

Suma zejść: 739 m

Trasę dla spacerowiczów z Mińska Mazowieckiego poleca Mar.now

Najbardziej urokliwym mostem, przez który możemy się dostać z prawobrzeżnej Warszawy na czerniaków, Sadybę i dalej - do Wilanowa jest Most Siekierkowski. Z potężnej bryły pylonowego mostu widać panoramę centrum Warszawy. Tuż za nim znajduje się sanktuarium siekierkowskie - miejsce objawień MB z czasów II wojny światowej. Kierując się w lewo Czerniakowską i dalej Wiertniczą dostaniemy się prosto do serca Wilanowa. Na placu przy zajezdni autobusowej po prawej stronie znajduje sie stary wilanowski cmentarz o kształcie krzyża greckiego, założony w 1816 r. przez Aleksandrę Potocką, żonę S. Kostki-Potockiego. Leżą tu m.in. powstańcy z 1863 r., Janusz Radziwiłł, Stanisław i Ignacy Potoccy w Kaplicy Potockich, powstańcy warszawscy z 1944 r., aktor Roman Wilhelmi czy ostatnio - J. Szmajdziński.

Po lewej stronie mijamy najpierw zabytkowy budynek poczty, lecz zanim zagłębimy sie w alejki parkowe i okolice pałacowe warto minąć skrzyżowanie i udać się ku nowoczesnym zabudowaniom nowego osiedla, w centrum którego góruje Świątynia Opatrzności Bożej z ciałami m.in. ks. Jana Twardowskiego, R. Kaczorowskiego, K. Skubiszewskiego i duchownych, poległych pod Smoleńskiem oraz relikwiami bł. J. Popiełuszki. Przy skręcie do świątyni mijamy pomnik króla Sobieskiego z żoną Marysieńką i wiernymi psami (Pola Wilanowskie).

Wracamy jednak do rezydencji królewskiej. Teren parku i ogrodu to miejsce tylko dla pieszych, o zwiedzaniu na rowerze czy rolkach nie może być mowy. Spacer albo marsz nordic walking zaczynamy od kolegiaty św. Anny z 1792 r., ufundowanej przez A. Czartoryskiego, za którym znajdują się piękne dzwony. Dalej po prawej stronie mijamy misternie rzeźbione symboliczne mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich z 1834 r. Przez pałacową bramę docieramy do siedziby króla Jana III Sobieskiego, po prawej stronie mijając Muzeum Plakatu. Od wejścia do parku (płatne) pokonujemy trasę przez ogród palmowy, chiński domek, wskaźnik powodzi, które kilkukrotnie zalewały park pałacowy z przyległościami, rzeźby wzorowane na rzymskich. Pałac, zbudowany w 1677 r., warto obejść z każdej strony, poznając zegary słoneczne i płaskorzeźby na elewacjach, ale również ciekawe obiekty, ukryte nad stawami pełnymi kaczeńców i alejami drzew czy wzdłuż rzeki, po której turyści chętnie pływają w łodziach czy gondolach. Przy odrobinie szczęścia w weekendy można trafić na letni koncert w Ogrodzie Różanym czy Międzynarodową Akademię Muzyki Dawnej. Spacer kończymy mijając Muzeum Plakatu i dochodząc do budynku Kuźni i dalej - cmentarza wilanowskiego po przeciwnej stronie.

