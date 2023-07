Gdzie znaleźć dobre lody w Mińsku Mazowieckim? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku stało się modne chodzenie do lodziarni i cukierni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, oferta zaś zawierała podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. W Europie także delektowali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

W czasach PRL-u produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na wafle lub andruty. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Na ogół były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A oprócz tego możemy dodać polewę, także w różnych smakach.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.