Kolejki NFZ do urologa w Mińsku Mazowieckim. Ile czeka się na wizytę? Dane na 21.09.2023

Chcesz dostać się na wizytę do urologa możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do lekarza w Mińsku Mazowieckim są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do urologa w Mińsku Mazowieckim najszybciej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ.

Kolejki na NFZ do urologa w Mińsku Mazowieckim - stan na 21.09.2023 UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG Mińsk Mazowiecki: kolejki NFZ i terminy leczenia Na wizytę trzeba poczekać 84 dni. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 37, Mińsk mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 20.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 20.09.2023) Liczba osób w kolejce: 58

Telefon: +48 25 758 30 01 "Centrum Medyczno-Diagnostyczne" Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Dąbrówki 52, Mińsk mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 20.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 20.09.2023) Liczba osób w kolejce: 5

Telefon: +48 25 633 35 55

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Jak długo trzeba czekać na termin do urologa w Mińsku Mazowieckim? Sprawdź w naszym serwisie, gdzie dostaniesz się do urologa najszybciej i na NFZ.

