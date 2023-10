Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Mrozach

adres: Mała Wieś 79, 05-320 Mała Wieś numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Lipiny 37, 05-317 Lipiny numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Guzew 105, 05-320 Guzew numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Szkolna 2, 05-320 Mrozy numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Licealna 3, 05-320 Mrozy numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Szkolna 8, 05-317 Jeruzal numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Mazowiecka 86, 05-320 Grodzisk numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Główna 75, 05-320 Wola Paprotnia numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Dąbrowa 87, 05-320 Dąbrowa numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Ile trzeba mieć lat, żeby móc głosować w wyborach parlamentarnych?

Zgodnie z polskim prawem czynne prawo wyborcze, czyli możliwość udziału w wyborach uzyskuje osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 rok życia. Konstytucja przewiduje jednak wyjątki od wyżej wymienionej zasady. Prawo to nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

W Polsce istnieje również bierne prawo wyborcze, które posiada każdy obywatel mający również czynne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze jest prawem do kandydowania, na przykład do Sejmu lub Senatu. Obywatel musi spełniać w tej kwestii dodatkowe warunki, czyli osiągnięcie określonego wieku najpóźniej w dniu wyborów - do Sejmu 21 lat, a do Senatu 30 lat.