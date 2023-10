Lokale wyborcze w gm. Dębe Największe. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Warszawska 78B, 05-311 Dębe Wielkie numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Warszawska 78 A, 05-311 Dębe Wielkie numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Szkolna 21, 05-300 Cyganka numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Szkolna 7, 05-311 Ruda numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Szkolna 3, 05-311 Górki numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

adres: Tymiankowa 20, 05-300 Celinów numer okręgu do Sejmu: 18 numer okręgu do Senatu: 47

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich i zakładach karnych

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.