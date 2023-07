Prognoza pogody na dzisiaj - 12.07 dla Mińska Mazowieckiego. Jaka będzie pogoda w środę?

Pogoda na dzisiaj (środa, 12.07) w Mińsku Mazowieckim

Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 30°C w najcieplejszym momencie. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 16°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 49 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2.3 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.