Przegląd prasy 25.01.2023 Mińsk Mazowiecki. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01, w Mińsku Mazowieckim.

Prasówka Mińsk Mazowiecki 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Upięcia włosów na wiosnę. Zobacz, jakie fryzury będą modne w tym sezonie. Kobiety postawią na wygodę i minimalizm Upięcie włosów ułatwia okiełznanie niesfornych kosmyków, ale to także dobry sposób na odświeżenie fryzury. Właścicielki dłuższych włosów bardzo często decydują się na taki zabieg. Jakie uczesania będą modne w sezonie wiosna 2023? Zapytaliśmy o to Piotra Sierpińskiego, który jest stylistą fryzur gwiazd.

📢 Co robić podczas długiej podróży? Wasze sposoby na zabicie czasu w samolocie i autokarze. Jest z czego wybierać Niektórzy twierdzą, że najgorszym etapem każdej wyprawy jest ciągnąca się w nieskończoność droga. Niezależnie od tego, jakim środkiem transportu podróżujemy, długie godziny spędzane w fotelu nie są zbyt komfortowe. Zapytaliśmy naszych czytelników o to, jak radzą sobie w takich sytuacjach. Co robić podczas długiej podróży? Zebraliśmy wasze sposoby na zabicie czasu w samolocie i autokarze. Musimy przyznać – jest z czego wybierać.

📢 Darmowe gry na PC w lutym 2023 roku. Zobacz, w co zagramy bezpłatnie w przyszłym miesiącu Sklepy z cyfrowymi grami, takie jak Steam, Epic Games Store, GOG czy itch.io co jakiś czas pozwalają graczom na pozyskanie zupełnie darmowych tytułów do swojej kolekcji. Ma to na celu promocję nie tylko danego tytułu, ale również sklepu, w którego ofercie pojawia się darmowa gra. Obecnie kończy się styczeń, jednak już wiemy już o kilku propozycjach, które będzie można przypisać do biblioteki bez wydawania ani grosza. Zobacz, co wiemy na temat darmowych gier w lutym 2023 roku.

Prasówka 25.01 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zimowe nowalijki, które udadzą się każdemu i prawie nic nie kosztują. Pysznie smakują i są bez „chemii”. Wyhodujesz je sam Zimowe nowalijki kojarzą się z drogą „zieleniną”, która w dodatku może być naszpikowana chemią. Jest jednak bardzo proste wyjście, by zapewnić sobie jej smaczną i zdrową porcję, a przy tym taką, która prawie nic nie kosztuje. Jest kilka roślin, które bez trudu wyhodujemy samodzielnie, a ożywią smak zimowych potraw czy kanapek i dodadzą nam energii.

📢 Pociąg retro wyruszy w trasę po Dolnym Śląsku. Zabytkowy skład zabierze pasażerów w połowie kwietnia. Gdzie kupić bilet i ile to kosztuje? Choć podróż pociągiem sama w sobie jest wielką przygodą, jeszcze bardziej emocjonujący jest przejazd zabytkową maszyną. Jeśli połączymy go z objazdem po jednym z najpiękniejszych regionów kraju, otrzymamy mieszankę idealną… Marzenia fanów nietypowych wypraw się spełnią, bowiem pociąg retro wyruszy w trasę po Dolnym Śląsku całkiem niedługo. Zabytkowy skład zabierze pasażerów już w połowie kwietnia. Gdzie kupić bilet i ile to kosztuje? 📢 Ferie za kółkiem: kierowcom grozi nawet 6 tys. zł mandatu. Jak przygotować samochód do wyjazdu i na co zwracać uwagę, by nie płacić kary? Ferie zimowe to czas rodzinnych wyjazdów i nie warto go psuć, narażając się na horrendalnie wysokie mandaty. Kierowcy dopuszczający się poważnych wykroczeń mogą dostać nawet 6 tys. zł mandatu i karę sądową do 30 tys. zł. By uniknąć tak poważnych kar, należy odpowiednio przygotować samochód do wyjazdu na ferie. Czy opony zimowe są obowiązkowe? Co ze specjalnymi fotelikami dla dzieci? Za co grożą najwyższe mandaty na drodze? Na co trzeba zwracać uwagę np. we Włoszech, Austrii, Słowacji czy Czechach? Zapraszamy do naszego informatora: ferie bez mandatu, czyli przepisy, które musisz znać, by uniknąć wysokich kar.

📢 Opinie i komentarze po 2. odcinku The Last Of Us. Zobacz, jak fani zareagowali na dalsze losy bohaterów serialu Serial The Last of Us budzi pośród widzów niemałe emocje. Dobry marketing i wysokie oczekiwania w stosunku do popularnej marki gier wideo poskutkowały dużym zainteresowaniem produkcją już od pierwszego dnia emisji. Opinie dotyczące premierowego odcinka już były świetne i wskazywały na to, że będzie to dobra produkcja, jednak to po seansie drugiego epizodu internauci zaczęli masowo dzielić się swoimi skrajnymi emocjami dotyczącymi wydarzeń w serialu HBO. Zobacz, co sądzą widzowie.

📢 Tak mieszka Anita z „Sanatorium miłości 5”. Stomatolog z Bydgoszczy pokazała nam swój azyl. Rodzina i muzyka są dla niej najważniejsze Zaglądamy do pięknego mieszkania Anity Nowickiej z 5. edycji „Sanatorium miłości”. To dom pełen ciepłych wspomnień i rodzinnych fotografii. W centralnym miejscu stoi pianino, które daje Anicie możliwość codziennego obcowania z muzyką. Seniorka kocha śpiewać i robi to z wielką pasją!

📢 Aplikacja Moja Komenda – dzielnicowy to już nie yeti. Sprawdź możliwości nowej aplikacji mobilnej policji Nowa aplikacja mobilna Moja Komenda pozornie wydaje się niezbyt interesująca. Okazuje się jednak, że może być bardzo przydatna i warto mieć ją w swoim telefonie. Sprawdź, co oferuje nowa aplikacja i czy jest wygodna w użyciu. Zapraszamy. 📢 Opuszczone miejsca: kompleks młyński „Amerykan”. Innowacja, która okazała się wielką klapą – jaką historię skrywają tamtejsze ruiny? Opuszczone miejsca pasjonują nas nie od dziś – jedni szukają w nich wrażeń lub interesujących historii, jeszcze inni – krajobrazów rodem z horroru. Bez względu na to, do której grupy należycie, z pewnością zainteresuje was historia, którą skrywają ruiny kompleksu młyńskiego „Amerykan" w woj. opolskim. Innowacyjny zespół budynków pełnił swoją rolę niespełna miesiąc – dlaczego? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

📢 Pączki od Magdy Gessler droższe niż rok temu. Za słodkości w tłusty czwartek zapłacimy u niej od 15 złotych Magda Gessler, najsłynniejsza restauratorka w Polsce, również w tym roku przoduje pod względem ceny słodkości. Sama twierdzi, że stawia na jakość produktów, które dużo kosztują. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za tłustoczwartkowe specjały u gwiazdy programu „Kuchenne Rewolucje”.

📢 Podkarpacie dla miłośników filmów i seriali. Podkarpacki Szlak Filmowy to miejsca, gdzie powstawały dzieła Wajdy, Hoffmana i Komasy Podkarpacie skrywa wiele turystycznych niespodzianek. Jedną z nich jest jeden z najciekawszych szlaków tematycznych w kraju: Podkarpacki Szlak Filmowy. Prowadzi do miejsc, w których powstawały znane filmy i seriale reżyserów takich jak Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, czy Jan Komasa. Film dokumentalny kręcił tu nawet David Attenborough! Gdzie na Podkarpaciu kręcono „Boże Ciało”, „Pana Wołodyjowskiego”, albo serial HBO „Wataha”? Jakie jeszcze miejsca w woj. podkarpackim koniecznie powinni odwiedzić miłośnicy kina? Zapraszamy do informatora o Podkarpackim Szlaku Filmowym.

📢 Czy dyrektor może nie dopuścić ucznia do lekcji? Zawieszenie praw ucznia w polskim prawie Wyrzucenie z lekcji lub zakaz wchodzenia na lekcje niezgodne z prawem? Nawet najbardziej niepokornemu uczniowi dyrektor nie może odebrać prawa do nauki. Czy w Polsce istnieje praktyczne zawieszenie w prawach ucznia? W jakich sytuacjach można usunąć dziecko z listy uczniów w szkole? Wyjaśniamy. 📢 Ekrany akustyczne przy drogach. Co mówią przepisy? Kiedy i gdzie się je ustawia? Powstanie nowej drogi wiąże się nie tylko z szeregiem udogodnień dla kierowców, ale również z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie zewnętrzne. Ekrany akustyczne ustawiane są w celu ochrony przed hałasem.

