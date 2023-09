Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Legionella w ostatnich tygodniach stała się najpopularniejszą bakterią w Polsce. Jednak nie jest to problem wyłącznie w naszym kraju. Przypadki zakażenia Legionellą odnotowano także w Hiszpanii i w Niemczech. Na Półwyspie Iberyjskim zmarła jedna osoba. Eksperci mówią, co ma wpływ na większą liczbę zachorowań na chorobę legionistów.

Wrzesień to fantastyczny czas na urlop. Kończący się sezon zwiastuje mniejsze tłumy w uwielbianych kierunkach, a ceny wycieczek spadają względem tych w okresie wakacyjnym. Przyjrzeliśmy się ofertom wakacji all inclusive we wrześniu 2023 i przygotowaliśmy dla was listę najlepszych propozycji biur podróży – zobaczcie sami.

Legionella i choroba legionistów zatacza coraz większe kręgi. Przypadki legionellozy są potwierdzane w kolejnych województwach. GIS wydał zalecenia, które mają pomóc ustrzec się przed tą formą zapalenia płuc. Jak rozpoznać legionellozę? Warto poznać objawy choroby, a w razie podejrzenia zakażenia wykonać prosty test – nawet samodzielnie.