Ścieżki rowerowe do 18 km od Mińska Mazowieckiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w Mińsku Mazowieckim ma być 20°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Trasa 3 rzek i lasów - Pętla Wielu Możliwości Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 181 m

Suma zjazdów: 181 m Esiwon poleca trasę rowerzystom z Mińska Mazowieckiego Rowerowa przygoda tuż za rogiem czyli coś dla mieszkańców Warszawy i okolic, którzy nie mają czasu na większy wyjazd ale chcieliby weekendowo poszaleć w terenie na dwóch kółkach. Oto bardzo ciekawa, dość wymagająca przygoda w pięknych okolicznościach czyli pętla rowerowa wzdłuż podwarszawskich rzek - Mieni, Świdra oraz wzdłuż Wisły, przez lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (MPK) i obok 2 jezior. Przejazd wymaga roweru górskiego lub turystycznego, kasku i uważności :)

Trasa została przetestowana na żywym organizmie - moim i małżonka. Jest jak najbardziej przejezdna i fajna, ale wymaga trochę kondycji i sprawności. Nie polecana dla małych dzieci. Warto mieć odpalony track gpx w telefonie. W wersji Adventure Max ma ok. 44 km. Skąd nazwa "Pętla wielu możliwości"?

Trasa jest poprowadzona tak, że można ją wygodnie modyfikować. Oto propozycje: Można skrócić na 19 km wsiadając w pociąg na stacji Otwock Śródborów skąd możemy wygodnie dotrzeć do startu wycieczki przy PKP Falenica. Podobny manewr czyli skrócenie można zrobić na 29 km - skąd jest bardzo blisko na stację PKP Otwock. Jak adventure to adventure - Wycieczkę można rozłożyć na dwa dni i przeżyć prawdziwą przygodę w lesie. Może nawet popodglądać o świcie łosie, które tam czasem spacerują. Na terenie MPK w Otwocku dozwolony jest bushcraft - można tam zgodnie z prawem zanocować pod namiotem lub tarpem. (Przy waypoint'cie na 22 km jest zdjęcie mapy obszaru do bushcraftowania).

PRZEBIEG TRASY:

Start: przy PKP Falenica (można dojechać pociągiem SKM, KM) lub zostawić auto na parkingu w pobliżu stacji. km 1-7 dojazd do rzeki Mienia - najpierw asfaltem po mniejszych uliczkach, potem przez las, po płaskim. Po drodze (3 km) mijamy Bar przy Stajni - kto chciałby już uzupełnić płyny lub kalorie - ma tu do tego okazję. Na razie spokojna jazda - nic nie zapowiada tego co będzie się działo nad Mienią. km 7 -12 ihaaa! czas na jazdę single trackiem wzdłuż Mieni i Świdra. Po drodze przygodowa przeprawa z przenioską roweru po grubym drzewie-mostku nad Mienią (zasadniczo można też zdjąć buty i przejść przez bród, bo wody póki co jest po łydki). Ale po drzewie jest fun! Rowerzyści i piesi korzystają z tej przeprawy bardzo często. Dalej mamy kręty singiel a na trasie m.in. pomnik przyrody - wielki stary Dąb Bartek Mazowiecki. Przejeżdzamy po pasach pzez drogę nr 721 i kontynuujemy singlem, tym razem w pobliżu Świdra. Jest super malowniczo!

km 11-12 - na tym odcinku nad Świdrem są wypożyczalnie kajaków z bazą gastro. Można dołożyć przygodę kajakową! km 12 - 20 przejazd lasem i drogami nieutwardzonymi/utwardzonymi w kierunku MPK w Otwocku. Po drodze (19 km) stacja PKP Otwock Śródborów. Kto ma dość wsiada i skraca wycieczkę, kto chce, ciśnie dalej. km 20-25 - Otwocki MPK, Rezerwat na Torfach i przepiękne Jezioro Torfy z widokiem z pomostu za milion dolców. A może gdzieś w pobliżu zrobić bushcraft? km 25-31 - dojazd nieutwardzonymi drogami do Otwocka, przejazd przez miasto (dla spragnionych i głodnych sklep Biedronka na 29 km trasy - róg ul. Batorego/Wiejskiej) km 31,5 - 33 przejazd single trackiem, często wymagającym uwagi wzdłuż Świdra do malowniczego ujścia tej rzeki do Wisły. km 33 - 35 kolejny przejazd single trackiem, tym razem piękną ścieżką wzdłuż Wisły. Tu możemy spotkać panów z wędkami, czasem nawet z namiotem - robią swój bushcraft. Super widoki, z miastem na horyzoncie, ale zachowaj czujność i nie jedź tuż przy krawędzi ścieżki.

km 35 - 40 - rejon Nadwiśla. Były rzeki, czas na drugie jezioro. Odbijamy od Wisły i najpierw scieżką, a potem już spokojną, szeroką, początkowo dość wyboistą drogą dojeżdzamy do perełki tej okolicy czyli jeziora Łacha. Jadąc wzdłuż jeziora kierujemy się w stronę uliczek prowadzących do Wału Miedzeszyńskiego. 40-44 dojazd do Falenicy spokojnymi ulicami, m.in. szutrową ul. Werbeny gdzie przebiega granica między Wawerem i Józefowem. 44 km - Jeszcze tylko przejazd przez tory linii otwockiej i brawo! jesteś na mecie!

A na koniec trochę danych: RODZAJE DRÓG

Single track: 15.6 km

Ścieżka: 9.35 km

Droga rowerowa: 3.55 km

Boczna ulica: 11.6 km

Ulica: 2.92 km RODZAJE NAWIERZCHNI

Naturalna: 1.95 km

Nieutwardzona: 30.2 km

Żwir: 2.02 km

Utwardzona: 4.67 km

Asfalt: 4.64 km

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m D.muraszko poleca trasę mieszkańcom Mińska Mazowieckiego Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku. Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km.

9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.) 10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min.

12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku 13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie

15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Okolice muzeum architektury drewnianej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,57 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 245 m

Suma zjazdów: 243 m Ulixes poleca trasę rowerzystom z Mińska Mazowieckiego Trasa miała przebiegać spod skansenu do miejscowości Liw, wzdłuż , rzeki Liwiec i z powrotem. Niestety ponieważ dotarliśmy na start dosyć późno, postanowiliśmy zmienić plan i okrążyć stawy hodowlane, które są w okolicy, przejeżdżając przez okoliczne urocze wioski. Było warto. Do Liwca jeszcze pojedziemy, a okolice, których nie planowaliśmy zwiedzać okazały się niesamowite i urokliwe. Jak zwykle odkryliśmy sporo niezwykłych miejsc i widzieliśmy kilka niespotykanych rzeczy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 wersja dla Wesołej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 25 m Rowerzystom z Mińska Mazowieckiego trasę poleca D.muraszko

UWAGA.

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH RAJD ODBĘDZIE SIĘ NA INNEJ TRASIE

SZCZEGÓŁY NOWEJ RÓWNIE MALOWNICZEJ TRASY PO MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I LESIE SOBIESKIEGO NA TRASEO:

TRASĘ DO OSSOWA POZOSTAWIAMY NA EDYCJĘ 2018. Trasa wstępna jest wersją dla Wesołej z powrotem do Wesołej. Start spod Biblioteki w Wesołej gdzie dojadą grupy z Rembertowa i Sulejówka i dalej razem do Ossowa gdzie będzie piknik potem powrót do Woli Grzybowskiej dla Wesołej i Sulejówka a dla Rembertowa powrót do pętli autobusowej przy Pastuszków. Trasa: Odcinek z Biblioteki w Wesołej do Ossowa: Biblioteka w Wesołej - I Praskiego Pułku - Głowackiego - przeprawa przez strzeżone przejście przy PKP Wola Grzybowska i Okuniewską - Leśniczówka Wola Grzybowska - droga przeciwpożarowa nr 51 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 43 - Ossów

Powrót dla Rembertowa: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 44 - pętla autobusowa przy Pastuszków (Rembertów) Powrót dla Wesołej i Sulejówka: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 51 - Leśniczówka Wola Grzybowska/PKP Wola Grzybowska. Organizatorzy imprezy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio Godzinowy plan przejazdu: 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: Parking przed Biblioteką - Konwisarska - Republikańska - przejście piesze pod torami - Bellony - las między Rembertowem a Wesołą (niebieski szlak rowerowy d. ścieżka dydaktyczna) - Długa - dukt leśny od Długiej do Kilińskiego - Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku - Biblioteka w Wesołej.

10.30 Biblioteka w Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku 31, spotkanie z grupą z Wesołej i Sulejówka

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.45 wyjazd z Wesołej

Trasa: Biblioteka w Wesołej - 1 Praskiego Pułku - Głowackiego - przeprawa przez strzeżone przejście przy PKP Wola Grzybowska i Okuniewską - Leśniczówka Wola Grzybowska - droga przeciwpożarowa nr 51 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 43 - Ossów 12.00 Ossów

Zwiedzanie Muzeum Bitwy Warszawskiej i Cmentarza Bitwy Warszawskiej.

Teren przy Muzeum - piknik rodzinny z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymiana książek, zajęcia dla dzieci. 15.00 Wyjazd z Ossowa

Przejazd w dwóch grupach: do Rembertowa i Wesołej Trasa do Rembertowa: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 44 - pętla autobusowa przy Pastuszków (Rembertów) - rozwiązanie rajdu

Trasa do Wesołej: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 51 - Leśniczówka Wola Grzybowska - PKP Wola Grzybowska - parking - rozwiązanie rajdu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Otwock Wielki i Czersk do Warki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 452 m

Suma zjazdów: 423 m Maciejkicior87 poleca trasę mieszkańcom Mińska Mazowieckiego Nawiguj

Zadbaj o stan techniczny roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.