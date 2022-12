Trasy rowerowe do 18 km od Mińska Mazowieckiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Mińska Mazowieckiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Mińska Mazowieckiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Mińska Mazowieckiego przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Mińska Mazowieckiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Mińska Mazowieckiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego do rezerwatu wzdłuż Mieni i Świdra Stopień trudności: 3.0

Dystans: 26,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podjazdów: 44 m

Suma zjazdów: 51 m Kreciksm poleca trasę rowerzystom z Mińska Mazowieckiego Trasa bardzo ładna ale też trudna ze względu na to że prowadzi głównie leśnymi małymi ścieżkami, piaszczystymi wydmami etc. Zaczynamy przy ulicy Zorzy nieopodal ulicy B. Czecha.

Kierujemy się niebieskim szlakiem. Trasa przez las kilka wzniesień i piaszczystych momentów. Niebieskim szlakiem dojeżdżamy do al. Dzieci Polskich i skręcamy w lewo.

Tutaj zbaczamy z niebieskiego szlaku i dojeżdżamy do ulicy torfowej. Dojeżdżamy do uschniętego drzewa. Kierujemy się dalej ścieżką pomiędzy bagnami, następnie wzdłuż nich. Docieramy do rozwidlenia gdzie skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Barku na Dakowie. Bardzo klimatyczne i popularne miejsce gdzie można się napić, ciekawie zjeść czy upiec sobie kiełbaskę.

skręcamy w prawo i dojeżdżamy do granicy lasu. Tutaj skręcamy w lewo i dalej kierujemy się niebieskim szlakiem. Dotrzemy do Jeziora Torfy, warto się tu na trochę zatrzymać. Szlak jest tutaj momentami (w zależności od pory roku) podmokły. Dość trudny odcinek.

Następnie kierujemy się dalej lasem, nie jest to odcinek dla tych którzy nie lubią wzniesień i piachu, ale spokojnie damy radę.

Gdy przetniemy ulicę Podkowy i miniemy stadninę za ok 2 km odbijamy leśną dróżką w stronę wsi Emów.

Warto wspomóc się tutaj nawigacją gdyż nie ma żadnego charakterystycznego punktu gdzie zbaczamy z niebieskiej trasy.

Gdy dojedziemy do Emowa kierujemy się na południe. Pod drodze mijamy sklep. Zaraz za nim odbijamy w małą dróżkę - otwarta przestrzeń między dwoma domami. Dojeżdżamy do ciekawej kładki nad Mienią. Jeśli jest gorąco można też zdjąć buty i przejść - woda sięga kostek :) Dalej kierujemy się ścieżką wzdłuż rzeki. Jest to chyba najładniejszy odcinek - przyroda wygląda momentami jak nietknięta, mijamy też Mazowieckiego Bartka. Odcinek nie jest łatwy, ścieżka jest wąska i kręta, prowadzi momentami nad małym urwiskiem. Gdy dotrzemy do głównej drogi i mostu odbijamy w lewo i zaraz w prawo aby dotrzeć do mostu nad Świdrem. Zjeżdżamy z drogi zaraz za mostem - często można tam spotkać kajakarzy. Przed nami ostatni odcinek - do mostu w Otwocku.

Możemy zrobić sobie przerwę na jednej z wielu mniejszych i większych plaż oraz delektować się widokami meandrów Świdra.

Jest to dość trudny odcinek gdyż ścieżka często jest wąska i prowadzi przez krzaczory a do tego często jest zatłoczona. Warto w pewnym momencie przeprawić się przez rzekę gdyż jak dotrzemy do mostu kolejowego to na drugim brzegu jest przejście pod nim. Na brzegu na którym jedziemy przeniesienie roweru może być trudne dla niektórych.

Tu w zasadzie trasa się kończy. Można wracać rowerem lub dostać się do SKM. Nikt też nie broni pojechać wzdłuż Świdra aż do Wisły, która jest w tym miejscu bardzo szeroka i malownicza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Okolice muzeum architektury drewnianej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,57 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 245 m

Suma zjazdów: 243 m Ulixes poleca trasę mieszkańcom Mińska Mazowieckiego Trasa miała przebiegać spod skansenu do miejscowości Liw, wzdłuż , rzeki Liwiec i z powrotem. Niestety ponieważ dotarliśmy na start dosyć późno, postanowiliśmy zmienić plan i okrążyć stawy hodowlane, które są w okolicy, przejeżdżając przez okoliczne urocze wioski. Było warto. Do Liwca jeszcze pojedziemy, a okolice, których nie planowaliśmy zwiedzać okazały się niesamowite i urokliwe. Jak zwykle odkryliśmy sporo niezwykłych miejsc i widzieliśmy kilka niespotykanych rzeczy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 wersja dla Wesołej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 25 m Rowerzystom z Mińska Mazowieckiego trasę poleca D.muraszko

UWAGA.

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH RAJD ODBĘDZIE SIĘ NA INNEJ TRASIE

SZCZEGÓŁY NOWEJ RÓWNIE MALOWNICZEJ TRASY PO MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I LESIE SOBIESKIEGO NA TRASEO: TRASĘ DO OSSOWA POZOSTAWIAMY NA EDYCJĘ 2018. Trasa wstępna jest wersją dla Wesołej z powrotem do Wesołej. Start spod Biblioteki w Wesołej gdzie dojadą grupy z Rembertowa i Sulejówka i dalej razem do Ossowa gdzie będzie piknik potem powrót do Woli Grzybowskiej dla Wesołej i Sulejówka a dla Rembertowa powrót do pętli autobusowej przy Pastuszków. Trasa: Odcinek z Biblioteki w Wesołej do Ossowa:

Biblioteka w Wesołej - I Praskiego Pułku - Głowackiego - przeprawa przez strzeżone przejście przy PKP Wola Grzybowska i Okuniewską - Leśniczówka Wola Grzybowska - droga przeciwpożarowa nr 51 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 43 - Ossów

Powrót dla Rembertowa: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 44 - pętla autobusowa przy Pastuszków (Rembertów) Powrót dla Wesołej i Sulejówka: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 51 - Leśniczówka Wola Grzybowska/PKP Wola Grzybowska. Organizatorzy imprezy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio Godzinowy plan przejazdu: 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: Parking przed Biblioteką - Konwisarska - Republikańska - przejście piesze pod torami - Bellony - las między Rembertowem a Wesołą (niebieski szlak rowerowy d. ścieżka dydaktyczna) - Długa - dukt leśny od Długiej do Kilińskiego - Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku - Biblioteka w Wesołej.

10.30 Biblioteka w Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku 31, spotkanie z grupą z Wesołej i Sulejówka

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.45 wyjazd z Wesołej

Trasa: Biblioteka w Wesołej - 1 Praskiego Pułku - Głowackiego - przeprawa przez strzeżone przejście przy PKP Wola Grzybowska i Okuniewską - Leśniczówka Wola Grzybowska - droga przeciwpożarowa nr 51 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 43 - Ossów

12.00 Ossów

Zwiedzanie Muzeum Bitwy Warszawskiej i Cmentarza Bitwy Warszawskiej.

Teren przy Muzeum - piknik rodzinny z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymiana książek, zajęcia dla dzieci. 15.00 Wyjazd z Ossowa

Przejazd w dwóch grupach: do Rembertowa i Wesołej Trasa do Rembertowa: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 44 - pętla autobusowa przy Pastuszków (Rembertów) - rozwiązanie rajdu

Trasa do Wesołej: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 51 - Leśniczówka Wola Grzybowska - PKP Wola Grzybowska - parking - rozwiązanie rajdu

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mińska Mazowieckiego

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m D.muraszko poleca trasę rowerzystom z Mińska Mazowieckiego Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.

Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km. 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu

10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.) 10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min. 12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku

13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po Mazowieckim Parku Krajobrazowym nad Świdrem i Mienią Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,93 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 690 m

Suma zjazdów: 1 686 m Rowerzystom z Mińska Mazowieckiego trasę poleca Klub_Eskapada Urocza trasa po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nad Świdrem i Mienią. W sam raz na przejażdżkę w upalny dzień. Generalnie trasa łatwa, choć nad rzekami mogą się zdarzyć odcinki, gdzie trzeba przeprowadzić rower ze względu na wąską i pochyłą ścieżkę nad wysoką skarpą.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Mińsku Mazowieckim

