Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w gm. Siennica

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone zostaną już wkrótce. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy mogli zagłosować. Chcesz dowiedzieć się, gdzie zagłosować? Szczegóły znajdziesz poniżej. Sprawdź spis lokali wyborczych w gm. Siennica, w których możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich będziesz mógł głosować.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w gm. Siennica

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w gm. Siennica. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Dłużewskiej

adres: Wólka Dłużewska 15, 05-332 Wólka Dłużewska

numer komisji: 3 Sołectwo: Kulki-Ptaki (wsie: Kulki

Ptaki)

Bestwiny

Dłużew

Drożdżówka

Dzielnik

Kąty

Lasomin

Majdan

Nowy Starogród

Wólka Dłużewska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli

adres: Pałacowa 17, 05-332 Nowa Pogorzel

numer komisji: 5 Nowa Pogorzel

Pogorzel

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

adres: Mazowiecka 37, 05-332 Grzebowilk

numer komisji: 7 Grzebowilk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siennicy

adres: Latowicka 16, 05-332 Siennica

numer komisji: 4 Borówek

Chełst

Dąbrowa

Gągolina

Kośminy

Nowe Zalesie

Nowodwór

Siennica III (Siennica Czarnockiego

Dłużewskich

Dworkowa

Malownicza

Piaski

Starowiejska)

Zalesie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

adres: Starogród 9B, 05-332 Starogród

numer komisji: 8 Starogród

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

adres: Żaków 48A, 05-332 Żaków

numer komisji: 9 Żaków

Remiza OSP w Łękawicy

adres: Łękawica 56, 05-332 Łękawica

numer komisji: 2 Boża Wola

Budy Łękawickie

Julianów

Krzywica

Łękawica

Strugi Krzywickie

Swoboda

Wojciechówka

Urząd Miasta i Gminy Siennica

adres: Mińska 33, 05-332 Siennica

numer komisji: 1 Sołectwa Siennica I i Siennica II (Siennica Agawy

Akacjowa

Bankowa

Cicha

Kazimierza i Hipolity Gnoińskich

Góralska

Kołbielska

Marii Konopnickiej

Krótka

Kwiatowa

Latowicka

Leśna

8 Maja

Mińska

Modrzewiowa

Na Wzgórzu

Nowa

Ogrodowa

Polna

Południowa

Słoneczna

Sosnowa

Spacerowa

Spokojna

Storczykowa

Strażacka

Szkolna

Środkowa

Tartaczna

Widokowa

Wierzbowa

Wilków

Wrzosowa

Wspólna

Zachodnia

Zacisze

Źródlana)

adres: Nowy Zglechów 27, 05-332 Nowy Zglechów

numer komisji: 6 Nowodzielnik

Nowy Zglechów

Siodło

Świętochy

Zglechów

Żakówek

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

