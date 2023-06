Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Mińsku Mazowieckim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia to zapowiedź zmian, które dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

W Polsce sezon burzowy trwa zazwyczaj od kwietnia do września, ale apogeum występuje między czerwcem a sierpniem. Takie warunki pogodowe podczas podróży samochodem stanowią zagrożenie ze względu na bardzo ograniczoną widoczność, ryzyko akwaplanacji czy porywisty wiatr. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault radzą, jak zachować się na drodze w tego rodzaju okolicznościach.

Tiktokerka i podcasterka Jade twierdzi, że została uznana za martwą na 3 minuty po udarze cieplnym. Kobieta opowiedziała o tym doświadczeniu i zastanawia się nad „dziwnymi anomaliami”, których miała doświadczyć. Sprawdź, jak Jade opisuje to przeżycie.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.