Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Podczas wiosennego, pierwszego w tym roku Forum Seniora mieliśmy zaszczyt porozmawiać z naszym gościem specjalnym. Laura Łącz, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa uświetniła nasze wydarzenie, zachwycając publiczność recitalem pełnym wiosennych akcentów, a w rozmowie z nami zdradziła, co jest jej drugą miłością.

Już niebawem na mapie stolicy Polski pojawi się nowa atrakcja, która – sądząc po popularności innych tego typu miejsc – przyciągnie tłumy zwiedzających. Najwyższy taras widokowy w Polsce ma szansę stać się turystycznym hitem. Co już wiadomo? Kiedy nastąpi otwarcie? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

