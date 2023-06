Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Mińsku Mazowieckim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do gastroenterologaw Mińsku Mazowieckim? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do gastroenterologa zbyt długo. Gdzie w Mińsku Mazowieckim dostaniesz się do gastroenterologa najszybciej?

Aktualna prognoza pogody na weekend sobota i niedziela 3 - 4 czerwca 2023. Pogoda na sobotę. Weekend będzie stosunkowo chłodny, a po niedzieli stopniowe ocieplenie. W połowie przyszłego tygodnia na południu Polski mogą pojawić się opady deszczu.