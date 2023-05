Przegląd prasy z kwietnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mińsku Mazowieckim?

W minioną niedzielę (23 kwietnia) w Mińsku Mazowieckim odbył się pierwszy etap zmagań w ramach cyklu ŻTC BIKE RACE 2023, był to jednocześnie XV Memoriał Feliksa Rawskiego.

W których miejscowościach na Mazowszu odnotowano największą liczbę ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych? Gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków? Portal Polskawliczbach.pl zebrał dane i opublikował listę takich miejsc. Podano m.in. liczbę ofiar wypadków na 100 tys. mieszkańców. Statystyki są przerażające. Przyjrzeliśmy się miastom na Mazowszu. Gdzie jest najgorzej? Kliknij w zdjęcie, aby poznać raport.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na lotnisku Chopina w Warszawie wyrobisz teraz paszport w 15 minut. Kto może skorzystać z tej opcji?”?

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mińska Mazowieckiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gdzie w Europie najbardziej warto wybrać się pociągiem w maju, w nadchodzącą długą majówkę i kolejne wiosenne weekendy? Wybraliśmy dla was 6 miast blisko Polski, pełnych atrakcji, w sam raz na krótkie wycieczki koleją. To gotowe pomysły na wiosenne wypady do Czech, Niemiec, Węgier, Austrii i na Litwę. Ile kosztują bilety, jakie atrakcje czekają? Przekonajcie się.

