Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ceny materiałów budowlanych nadal rosną, ale nie są to już szaleńcze wzrosty z ubiegłego roku. Już od miesięcy maleje tempo, w jakim materiały drożeją, a to oznacza, że rynek powoli wraca do normalności. Tymczasem dla producentów materiałów sporym problemem jest zamierający ruch w budownictwie mieszkaniowym.

Wielkanoc dla większości z nas kojarzy się z koszyczkiem do święcenia i wielkanocnym śniadaniem. W Wielką Sobotę tradycyjnie niesiemy koszyczki na poświęcenie do kościoła, a wielkanocne świętowanie rozpoczyna podzielenie się z bliskimi poświęconymi pokarmami na wielkanocnym śniadaniu. Jakie znaczenie mają pokarmy, które święcimy na Wielkanoc?