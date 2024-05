Przegląd prasy z tygodnia 26.05.2024. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Charakterystyczna fryzura, mocna opalenizna i lśniące zęby to w ostatnim czasie cechy rozpoznawcze Krzysztofa Rutkowskiego. Wygląd celebryty budzi różnorodne opinie. Nie brak również nieprzychylnych komentarzy pod jego adresem. Celebryta zaprzecza, że poddał się jakimś operacjom plastycznym, jednak nie oznacza to, że o siebie nie dba. Jakie zabiegi stosuje?

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.