Przegląd tygodnia od 10.09 w Mińsku Mazowieckim

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawigacja samochodowa wariuje i cię oszukuje? Zobacz 5 sposobów na naprawienie GPS w twoim telefonie”?

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nawigacja samochodowa wariuje i cię oszukuje? Zobacz 5 sposobów na naprawienie GPS w twoim telefonie Wiele osób nie wyobraża sobie obecnie podróżowania samochodem bez użycia nawigacji samochodowej. Technologia ta pomaga na co dzień wielu osobom, jednak nie jest ona idealna. Często podczas jazdy na ekranie pokazuje się złe położenie na mapie, trasy, które nie istnieją lub inne nieoczekiwane rzeczy. Zobacz, dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić. 📢 Dobry posiłek w szpitalu coraz bliżej. Obejrzysz go na stronie placówki! Nadchodzi wyczekiwana rewolucja w żywieniu pacjentów. Co już wiemy? Posiłki w szpitalach będą w końcu lepsze. Prace nad nowymi przepisami są już na finiszu. „Dobry posiłek w szpitalu” będzie najpierw programem pilotażowym, by pomóc we wprowadzeniu zmian na skalę krajową. Placówkom przyznano dodatkowe środki, a wymagania co do diet są coraz bardziej sprecyzowane. Sprawdź, co już wiadomo!

📢 Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska - najważniejsze informacje „Będziemy opozycją totalną, najtwardszą z możliwych. Będziemy w sposób totalny walczyć z totalną władzą”. (Grzegorz Schetyna: wypowiedź z 26 lutego 2016 r. podczas zebrania Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej).

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „Uważam, że za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością. Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów”. (*wypowiedź Sławomira Nitrasa podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie 29.08.2021 r.).

📢 Szymon Hołownia, Polska 2050 – najważniejsze informacje Wspomnicie moje słowa: nie trzeba gejów, wilczych oczu Tuska z Junckerem i Sorosem razem wziętych, kartkówki z masturbacji i islamistycznych kaznodziejów: laicyzację zrobimy sobie sami: Konferencja Episkopatu Polski i my, polscy katolicy. (Szymon Hołownia: Wypowiedź dla mediów z dnia 15 marca 2019 r. na temat Konferencji Episkopatu Polski, na której był poruszany m.in. temat pedofilii wśród księży.). 📢 Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Sprawdź kandydatów do Sejmu z okręgu numer 18 i kandydatów do Senatu z okręgów numer 46, 47, 48 Niedługo weźmiemy udział w wyborach 2023. Oto pełna lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 18 i do Senatu z okręgów numer 46, 47, 48. Wszyscy upoważnieni do głosowania mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na jednego kandydata, który stara się o uzyskanie mandatu posła i na jednego z kandydatów na senatora. Zobaczcie, kto będzie walczył w wyborach parlamentarnych jesienią 2023.

