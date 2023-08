Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Mińsku Mazowieckim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Gdzie w Polsce można spędzić długi weekend sierpniowy 2023 najtaniej? Czy ceny są niższe nad morzem, czy w górach? A może lepszym pomysłem na tanie zwiedzanie jest city break w którymś z głównych polskich miast? Przeanalizowaliśmy ceny pobytu w nadchodzący długi weekend w 14 polskich miejscowościach – przekonajcie się, gdzie wypoczniecie bez rujnowania domowego budżetu.

Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.