Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Mińsku Mazowieckim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Polacy z roku na rok zyskują coraz lepszy dostęp do kolei. Po latach znów podróżujemy pociągiem np. z Ostrołęki do Chorzel, z Wieliszewa do Zegrza, ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju czy z Padwi i Mielca do Dębicy. Kolej wraca także do małych miejscowości, m.in. dzięki budowie nowych przystanków. Poprawa dostępności komunikacyjnej to jeden z efektów inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wykorzystaniem środków unijnych i realizacji programów rządowych.

Silna Biało-Czerwona – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział.