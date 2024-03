Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Mińsku Mazowieckim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu mińskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Do końca marca 2024 r. nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego mogą przystępować do projektu „Akademia Dobrej Energii Junior”, w ramach którego otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych pozwalających na prowadzenie zajęć z dziećmi. Już niemal 200 szkół podstawowych z całej Polski zgłosiło chęć przystąpienia do tej akcji. Kto i w jaki sposób może przystąpić do projektu?