Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Mińsku Mazowieckim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego.

Widmo Brockenu to jedno z najbardziej zaskakujących i tajemniczych zjawisk, które można zaobserwować w górach, w tym także w Tatrach. W ostatnich dniach to niezwykłe „mamidło górskie” zostało uchwycone na Kasprowym Wierchu tuż po przejściu burzy. Zjawisko to budzi niepokój i przesądy wśród niektórych turystów. Czy jest się czego obawiać?