Luty 2024 w Mińsku Mazowieckim: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2024

Przegląd stycznia 2024 w Mińsku Mazowieckim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT. 📢 Po proteście rolników, minister Siekierski: Unia Europejska poszła za daleko. Tak wyglądał strajk 24 stycznia W środę 24 stycznia w dziesiątkach miejsc w Polsce trwały protesty rolników. Producenci rolni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na palący problem braku opłacalności produkcji na wsi, który sprowadza się do 2 głównych postulatów. Z protestującymi spotkali się minister i wiceministrowie rolnictwa.

📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie.

Prasówka luty Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mińska Mazowieckiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek podczas kuligu za ciągnikiem. Tylko jedna forma kuligu jest dozwolona na drodze publicznej Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.

📢 Lektury do matury na studniówce? Ci maturzyści urządzili sobie muzyczną powtórkę z lektur. Na pierwszy ogień poszli „Chłopi” Maturzyści bawią się na studniówkach. W sieci pojawiają się nagrania z nietypowych studniówek. Uczniowie czarują strojami, tańcami, nauczyciele zaskakują swoją otwartością i tym, jak wspaniale potrafią rozkręcić zabawę. Dziś o tym, jak w jednej ze szkół uczniowie na studniówce powtarzali lektury. Zaczęli od „Chłopów” Reymonta, o których za sprawą Oskarów stało się ostatnio głośno. Zobaczcie. 📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Mińsk Mazowiecki, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joanna Górska zadebiutowała w „Pytaniu na Śniadanie”. Kim jest nowa prowadząca program? Wygrała walkę z rakiem”? 📢 Skąd artysta czerpie inspirację? Podróż po świecie wyobraźni Franciszka Maśluszczaka Bank Pekao S.A. i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszają do obejrzenia krótkiego filmu pt. ,,Było pięknie’’, dzięki któremu przeniesiemy się do barwnego świata Franciszka Maśluszczaka. W dorobku artysty znajduje się ponad sto wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Jego prace należą do zbiorów, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Pokoju w Tokio, Muzeum im. Chagalla w Witebsku, Muzeum Miejskiego w Gandawie, a także w wielu kolekcjach prywatnych. Artysta stworzył cykl fresków Drogi Krzyżowej w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie oraz polichromię w kapliczce w Borkach niedaleko Wrocławia.

📢 Oto najlepszy maturzysta w kraju. Z ośmiu matur uzyskał genialne wyniki - 100 procent. Jak to możliwe? Choć trwa czas beztroskich studniówkowych zabaw, nie zapominamy o tym co nieuniknione, czyli egzaminach dojrzałości. Najlepszym maturzystą w kraju jest Michał Wyrębowski, który zdał osiem matur na 100 procent. Jak to możliwe? Ciężka praca i wytrwałość na pewno były tu niezbędne. Jak można osiągnąć takie wyniki? 📢 Wyjątkowe stroje na studniówce 2024 wywołały lawinę komentarzy. Internet oczarowany ubiorem uczniów. „Szyk i elegancja, brawo!” Stroje na studniówkę 2024 to temat, który z pewnością interesuje wielu maturzystów. Licealiści chcą wybrać idealną suknię lub garnitur oraz dodatki, które sprawią, że wyróżnią się z tłumu. W sieci pojawiło się nagranie z jednej z tegorocznych studniówek, a stroje maturzystów zachwyciły internautów. Zobaczcie.

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style. 📢 Publiczny żłobek za 1000 zł miesięcznie. To już się dzieje. A w których miastach dodatkowe dofinansowania do żłobka? Nie milknie temat opóźnień w wypłatach dotacji z programu Czyste Powietrze. Minister klimatu i środowiska zapewnia, że wypłaty zostaną wznowione, a źródłem finansowania będą także fundusze z uruchomionego właśnie Krajowego Planu Odbudowy.

📢 Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Mińsku Mazowieckim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nów księżyca w czwartek 11 stycznia. To idealny czas na tworzenie noworocznych postanowień. Jak zrobić mapę marzeń?”? 📢 10 lat elegancji w Mińsku Mazowieckim! Skorzystaj z rabatu podczas urodzin salonu Recman! Recman, renomowana marka produkująca odzież męską, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic do uczczenia dziesiątych urodzin salonu zlokalizowanego w Galerii Partner, które odbędą się 13 stycznia. To okazja do skorzystania z atrakcyjnego rabatu na stylową odzież męską!

📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024. 📢 Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 2024. Prezentujemy oferty darmowych zajęć z różnych zakątków Polski Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

📢 Szkoły zamknięte z powodu mrozów. Niska temperatura zmusiła dyrektorów do podjęcia decyzji o zamknięciu szkół i przedszkoli W ostatnim czasie w naszym kraju utrzymują się niskie temperatury. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych szkoły odwołują zajęcia i skracają lekcje. Kiedy placówki muszą być zamknięte? Czy zostanie zorganizowane nauczanie zdalne? Co z opieką w świetlicy szkolnej? Które szkoły są nieczynne? Znamy odpowiedzi na te pytania. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 7.01.2024. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa funkcja Facebooka, która nie każdemu się spodoba, ale może się przydać. Niestety, skorzystamy nie tylko my. O co chodzi?”?

