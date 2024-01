Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Mińsku Mazowieckim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nów księżyca w czwartek 11 stycznia. To idealny czas na tworzenie noworocznych postanowień. Jak zrobić mapę marzeń?”?

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nów księżyca w czwartek 11 stycznia. To idealny czas na tworzenie noworocznych postanowień. Jak zrobić mapę marzeń? Nów Księżyca zwiastuje nowy początek. To czas, gdy Księżyc szczególnie na nas oddziałuje. W styczniu Księżyc będzie w nowiu 11 stycznia. To dobry moment na robienie noworocznych postanowień oraz mapy marzeń. Jeżeli chcecie, by w tym roku wasze plany i życzenia z łatwością się spełniały, koniecznie zróbcie dziś listę noworocznych życzeń. Niech przybywa nam pieniędzy, szczęścia i zdrowia. 📢 Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024. Które szkoły znalazły się w czołówce rankingu? Oto najlepsze licea i technika w Polsce! Ranking Liceów i Techników 2024 to ważne wydarzenie organizowane przez wydawnictwo Perspektywy. Na wyniki plebiscytu czekają uczniowie, wybierający szkołę średnią, ale także nauczyciele i pracownicy najlepszych placówek w kraju. W finale zapowiedziała swój udział ministra edukacji Barbara Nowacka. Które szkoły okazały się najlepsze w 2024 roku? Czy wiele zmieniło się od ogłoszenia rankingu w 2023 roku? Oto Ranking Liceów i Techników 2024. Z pewnością będzie pomocny, gdy przyjdzie czas na wybór szkoły ponadpodstawowej.

📢 Paliwo E10. Czy nowa benzyna 95 E10 ma wpływ na olej silnikowy? Jak nowe paliwo E10 działa na olej silnikowy? Czy w trosce o prawidłowe smarowanie silnika należy przedsięwziąć jakieś natychmiastowe kroki? Na pytania związane z nową benzyną wzbogaconą o większą niż do tej pory ilość biokomponentów i jej oddziaływanie na olej silnikowy odpowiada ekspert z Działu Technicznego TotalEnergies Marketing Polska.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10 lat elegancji w Mińsku Mazowieckim! Skorzystaj z rabatu podczas urodzin salonu Recman! Recman, renomowana marka produkująca odzież męską, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic do uczczenia dziesiątych urodzin salonu zlokalizowanego w Galerii Partner, które odbędą się 13 stycznia. To okazja do skorzystania z atrakcyjnego rabatu na stylową odzież męską!

📢 5 europejskich miast, do których warto pojechać pociągiem w styczniu 2024. Dokąd PKP zawiezie was najtaniej? Sprawdźcie w naszym rankingu Miasta Europy zimą są piękne, klimatyczne i pełne atrakcji. Sprawdziliśmy, do których europejskich stolic najbardziej warto pojechać z Polski pociągiem w styczniu 2024. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednich połączeń PKP i stworzyliśmy ranking 5 miast, do których przejazd koleją kosztuje najmniej. To gotowe pomysły na weekend na początku ferii zimowych! 📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

📢 Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 2024. Prezentujemy oferty darmowych zajęć z różnych zakątków Polski Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

📢 Szkoły zamknięte z powodu mrozów. Niska temperatura zmusiła dyrektorów do podjęcia decyzji o zamknięciu szkół i przedszkoli W ostatnim czasie w naszym kraju utrzymują się niskie temperatury. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych szkoły odwołują zajęcia i skracają lekcje. Kiedy placówki muszą być zamknięte? Czy zostanie zorganizowane nauczanie zdalne? Co z opieką w świetlicy szkolnej? Które szkoły są nieczynne? Znamy odpowiedzi na te pytania.

