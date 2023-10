Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mińska Mazowieckiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Czapki damskie na jesień to ciekawy i oryginalny dodatek do stylizacji. Zobacz, co będzie modne w tym sezonie”?

Przegląd września 2023 w Mińsku Mazowieckim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czapki damskie na jesień to ciekawy i oryginalny dodatek do stylizacji. Zobacz, co będzie modne w tym sezonie Czapki damskie to element garderoby, który oprócz swojej praktycznej funkcji mają istotny wpływ na wizerunek. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki. 📢 Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 18) i Senatu (okręgi nr 46, 47, 48) Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Znane są nam listy osób kandydujących do Sejmu z okręgu numer 18 i do Senatu z okręgów numer 46, 47, 48. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy mogli oddać głos na swoich faworytów. Mieszkańcy okręgu wyborczego do Sejmu numer 18 i okręgów do Senatu numer 46, 47, 48 będą uczestniczyć w głosowaniu na jedną z osób kandydujących na posłów i jednego z potencjalnych senatorów. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się na liście w Twoim okręgu.

📢 Gwiazdy zachwyciły na premierze „Znachora”. Izabela Kuna wyglądała jak wprost z lat 50., a Grażyna Torbicka zachwycała w wieczorowej sukni Oficjalna premiera filmu „Znachor” przyciągnęła wielu znanych gości. Na imprezie w Teatrze Wielkim w Warszawie pojawiła się zarówno obsada filmu, jak i zaproszeni fani kina. Było kogo i co podziwiać, ponieważ na czerwonym dywanie aż roiło się od eleganckich stylizacji. Izabela Kuna zdecydowała się na styl nawiązujący do Marylin Monroe, a Grażyna Torbicka na czarną kreację, odsłaniającą dekolt.

Prasówka październik Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mińska Mazowieckiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odcinkowy pomiar prędkości. Znamy listę lokalizacji nowych urządzeń Obecnie na polskich drogach działają 33 odcinkowe pomiary prędkości, ale na tym nie koniec. W niektórych lokalizacjach trwa już montaż nowych kamer.

📢 Lot z Lotniska Chopina? Oto triki, które ułatwią ci podróż. Dzięki tej wiedzy zaoszczędzisz sobie sporo stresu Warszawski port lotniczy odprawia setki tysięcy, a czasem miliony osób miesięcznie. Dla niejednego pasażera wizyta na dużym lotnisku to spory stres. Na szczęście, podróżni mogą tam skorzystać z wielu udogodnień, za które będzie wdzięczny każdy zapominalski podróżnik. Planujesz podróż z Lotniska Chopina? Oto triki, które ułatwią ci podróż. 📢 Dobry posiłek w szpitalu coraz bliżej. Obejrzysz go na stronie placówki! Nadchodzi wyczekiwana rewolucja w żywieniu pacjentów. Co już wiemy? Posiłki w szpitalach będą w końcu lepsze. Prace nad nowymi przepisami są już na finiszu. „Dobry posiłek w szpitalu” będzie najpierw programem pilotażowym, by pomóc we wprowadzeniu zmian na skalę krajową. Placówkom przyznano dodatkowe środki, a wymagania co do diet są coraz bardziej sprecyzowane. Sprawdź, co już wiadomo!

📢 Krzysztof Bosak, Konfederacja Wolność i Niepodległość – najważniejsze informacje „Państwo prawa z władzą sądowniczą sprawowaną przez pogan to jakaś kompletna pomyłka. Jeśli sąd konstytucyjny ma mieć władzę zmieniania norm życia społecznego, to jedynie pod warunkiem że jest obsadzony przez tradycyjnych chrześcijan. Inaczej wprowadza chaos lub wprost wspiera zło”. (Krzysztof Bosak: wypowiedź z Twittera, 3 stycznia 2019 r.). 📢 Donald Tusk, Platforma Obywatelska - najważniejsze informacje Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaka ona jest. (Donald Tusk: Wypowiedź Donalda Tuska podczas expose w dniu 23 listopada 2007 r.). 📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Mińsk Mazowiecki, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szczepienie lisów na Mazowszu. Samoloty będą zrzucać szczepionki przeciw wściekliźnie. Jest alert RCB”?

📢 Szczepienie lisów na Mazowszu. Samoloty będą zrzucać szczepionki przeciw wściekliźnie. Jest alert RCB Od 9 września rozpocznie się jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie nie tylko wykładana ręcznie, ale także zrzucana z samolotów. W związku z tym do mieszkańców Mazowsza zostało wysłane ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczegóły poniżej. 📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. I choć od tego czasu minął zaledwie rok, to już są podejrzenia, że willa celebrytki jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 Kayah pokazuje zgrabne nogi, a Monika Richardson bryluje w różowej sukni. Tak wyglądały gwiazdy na Party Fashion Night 2023 Party Fashion Night to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych polskich imprez w świecie mody. W tym roku po raz kolejny pojawiła się na niej cała plejada gwiazd w niesamowitych kreacjach prosto spod igły czołowych projektantów. Wśród nich znalazły się między innymi Monika Richardson, Kayah, Maria Sadowska, Dorota Gardias czy też Magda Steczkowska. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrzesień 2023 w Mińsku Mazowieckim: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023”?

📢 Wrzesień 2023 w Mińsku Mazowieckim: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mińska Mazowieckiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Taki dzień na drogach nie zdarza się często. Policja komentuje ”?

