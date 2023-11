Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kaszkiet damski to nie jest zwykła czapka z daszkiem. To nakrycie głowy jest bardziej stylowe od zwykłej wełnianej czapki i równie eleganckie co kapelusz. Musisz go mieć w swojej szafie, ponieważ bez kaszkietu twojej jesiennej i zimowej stylizacji będzie brakowało tego czegoś. Zobacz, do czego i jak nosić kaszkiet damski oraz do jakiej twarzy pasuje.

Izabella Krzan i Sandra Kubicka wystąpiły w długich, cekinowych sukniach i oczarowały publiczność. W piątek (3 listopada) odbył się finał nowego programu TVP „Rytmy Dwójki”. Piękne prowadzące poprowadziły odcinek w efektownych kreacjach, które dosłownie lśniły w blasku reflektorów. Uwagę przyciągnęły też odważne kroje. Obie suknie mogą stanowić inspirację na wielkie wyjścia, jak sylwester czy bal karnawałowy.