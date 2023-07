Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zachorowania na koronawirusa MERS-CoV. 28-letni mężczyzna z miasta Al Ain w Abu Zabi został zdiagnozowany potencjalnie śmiertelnym wirusem. Przetestowano 108 osób, z którymi chory miał kontakt. Do tej pory nie potwierdzono żadnej wtórnej infekcji.