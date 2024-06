Przegląd tygodnia od 23.06 w Mińsku Mazowieckim

Burza to bardzo niebezpieczne zjawisko pogodowe – szczególnie jeśli spotka cię podczas wycieczki, a ty przebywasz na otwartej przestrzeni. Na szczęście, istnieje prosty sposób na sprawdzenie, w jakiej odległości od miejsca twojego pobytu znajduje się burza. Ten trik może pomóc ci na wielu wyjazdach, w najbardziej nieoczekiwanych momentach!

Masz ochotę na szybkie danie z makaronem? Wypróbuj przepis na smakowity makaron z cukinią i boczkiem. Orzeźwiający smak to zasługa połączenia soczystej cukinii z sokiem z cytryny i listkami bazylii. To danie najlepiej smakuje podane na gorąco, ale na zimno też będzie wyśmienite. Poznaj idealne sezonowe jedzenie na lato.

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Chłopiec z Tajlandii, z dwoma znamionami na głowie, twierdził, że w poprzednim życiu był mężczyzną, który zginął od postrzelenia właśnie w głowę. Semih Tutusmus z Turcji twierdził, że jego zdeformowane ucho to pamiątka po poprzednim życiu. Takich historii, mających świadczyć o zjawisku reinkarnacji, na świecie są tysiące. Czym jest znamię reinkarnacji? Sprawdź, co to oznacza i poznaj historie dzieci, które twierdziły, że kiedyś już żyły.