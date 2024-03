Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Mińsku Mazowieckim. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marzec w Mińsku Mazowieckim: Przegląd prasy z lutego 2024 w Mińsku Mazowieckim, najważniejsze informacje miesiąca”?

Przegląd tygodnia: Mińsk Mazowiecki, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Marzec w Mińsku Mazowieckim: Przegląd prasy z lutego 2024 w Mińsku Mazowieckim, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mińska Mazowieckiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi”? 📢 Nauczyciele dostają podwyżki i pokazują paski. Wiemy, ile trafiło na ich konta. Niektórzy jeszcze poczekają Pensje nauczycieli to temat, który wciąż wzbudza emocje. Od dłuższego czasu słyszymy o podwyżkach dla tej grupy zawodowej. W niektórych miejscach teoria wreszcie stała się rzeczywistością, a nauczyciele zobaczyli wyższe pensje na swoich kontach. Jak obecnie prezentują się zarobki nauczycieli? Poprosiliśmy ich o pokazanie tzw. pasków z wypłaty. Nasi rozmówcy podzielili się także przemyśleniami na temat nowych wynagrodzeń: „Widzę różnicę na koncie” – komentuje jedna z nauczycielek.

📢 Czym są obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu? Kiedy warto w nie zainwestować? Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu są rozwiązaniem dla osób, które chcą oszczędzać i zarabiać na tym w stosunkowo przewidywalny sposób. Choć potencjalny zysk może być niższy niż w przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu, to warto rozważyć ich zakup przy planowaniu inwestycji. Dowiedz się więcej na temat obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moc piłkarskich emocji w samym sercu stolicy! Zapraszamy na mecz Polonia Warszawa - Chrobry Głogów

📢 Otwarcie nowego salonu Jean Louis David w Westfield Arkadia! Historia marki JLD sięga daleko wstecz, aż do roku 1961, kiedy to jej założyciel, Pan Jean Louis David, otworzył swój pierwszy salon na prestiżowej Avenue de Wagram w Paryżu. Ten prawdziwy wizjoner fryzjerstwa szybko wprowadził swoje usługi na szczyt branży. Sukces odniósł czyniąc ze swoich prac sztukę, którą nieustannie udoskonalał. Nowatorskie techniki i metody, które wprowadził na rynek fryzjerski, szybko znalazły wielu miłośników. Marka z roku na rok znacznie zyskiwała na swej popularności, a ilość zadowolonych klientów zwiększała się w błyskawicznym tempie, przez co konieczne było otwieranie kolejnych lokalizacji. Dzisiaj sieć Jean Louis David obejmuje przeszło 1000 salonów w ponad 20 krajach, co czyni ją liderem na europejskim rynku fryzjerskim. 📢 Zaczynają się wypłaty podwyżek dla nauczycieli. Nowa pensja z wyrównaniem jeszcze w tym tygodniu? Wszyscy nauczyciele z niecierpliwością czekają na podwyżki. Zasadniczo mają one pojawić się już w marcu. Zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach zapowiedział w środę, że 1 marca miasto wypłaci nauczycielom szkół samorządowych podwyżki związane ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost wynagrodzenia obejmie blisko 7,3 tys. osób. Nauczyciele z innych miast wkrótce także mogą spodziewać się podwyżek.

📢 Od 1 marca ważne zmiany w przychodniach. Ci pacjenci wejdą do lekarza bez kolejki. Dodano też nowe zawody medyczne. Co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu.

📢 Nauczyciele będą mieli potrącone wyrównania? Jest apel ZNP w tej sprawie Nauczyciele, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, otrzymali wyrównanie do pensji z tytułu niższego uposażenia, ponieważ tak przewidują przepisy. Wszystkich nauczycieli obowiązują podwyżki od 1 stycznia 2024, które jednak będą na kontach w marcu lub kwietniu – zgodnie z zapowiedziami MEN. Pojawiają się informacje, że wypłacane dodatki wyrównawcze miałyby zostać potrącone z wynagrodzenia nauczyciela wraz z pojawieniem się tegorocznych podwyżek.

📢 Wyrusz na pyszną przygodę! Tygryski chrupki kukurydziane o smaku miód malina – NOWOŚĆ! Już od najmłodszych lat dzieci odkrywają świat jaki je otacza i robią to wszystkimi zmysłami – dotykają, słuchają i oczywiście smakują! To właśnie dlatego, podczas każdej małej i dużej przygody lubią mieć pod ręką coś dobrego do przegryzienia. Doskonałym towarzyszem tych beztroskich chwil staną się chrupki kukurydziane Tygryski, które teraz zaskakują nowym, przepysznym smakiem – miód malina! To połączenie oczaruje każdego, kto choć raz go spróbuje… 📢 Prasówka tygodniowa z 25.02.2024 w Mińsku Mazowieckim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu mińskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

