Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Mińsk Mazowiecki, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego

Podziękowania dla gości na komunię to miła tradycja, która coraz częściej towarzyszy komunijnym przyjęciom. Wielu rodziców bohaterów tej ważnej dla dziecka uroczystości prześcigają się w pomysłach, jak złożyć chrzestnym i pozostałym gościom komunijne podziękowania. Podpowiadamy, jakie symboliczne upominki wręczyć rodzicom chrzestnym, rodzinie i przyjaciołom w dniu pierwszej komunii świętej.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Gdzie warto pojechać pociągiem z Polski w czerwcu 2023? Na progu wakacji nie brakuje ciekawych atrakcji w miastach blisko naszych granic w sam raz na weekendową wycieczkę solo, z partnerem lub z dziećmi. Wybraliśmy dla Was 5 niezwykłych miejsc, w których odpoczniecie od upałów, zrelaksujecie się i dobrze zabawicie. Możecie do nich dojechać bezpośrednimi pociągami z Polski za rozsądną cenę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Polsce istnieje wiele miejsc i usług, gdzie seniorzy mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Warto wiedzieć, że wiek nie tylko niesie ze sobą mądrość i doświadczenie, ale również pewne przywileje. Poniżej przedstawiamy listę niektórych zniżek dostępnych dla osób starszych związanych z podróżowaniem i turystyką.

Naukowcy z Wrocławia pracują nad polskim odpowiednikiem narzędzia ChatGPT. Aby go opracować, potrzebują jak najwięcej danych o tym, jak przebiegają rozmowy Polaków ze sztuczną inteligencją. Dlatego też apelują, by do rozmów z ChatGPT korzystać z przygotowanego przez nich polskiego okienka dialogowego pod nazwą CLARIN-PL. Sprawdźcie szczegóły.