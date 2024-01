Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Mińsk Mazowiecki, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego

Czas zimowych przyjemności w McDonald’s dobiega końca. Burger Drwala od lat stanowi kluczowy punkt sezonowy oferty sieci. Jego powrotom towarzyszą liczne atrakcje oraz długie kolejki. Fani burgera oraz ci, którzy jeszcze nie poznali kultowej pozycji, muszą szybko udać się do wybranej restauracji – lada moment nie będzie jej już w menu.

W środę 24 stycznia w dziesiątkach miejsc w Polsce trwały protesty rolników. Producenci rolni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na palący problem braku opłacalności produkcji na wsi, który sprowadza się do 2 głównych postulatów. Z protestującymi spotkali się minister i wiceministrowie rolnictwa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.

Maturzyści bawią się na studniówkach. W sieci pojawiają się nagrania z nietypowych studniówek. Uczniowie czarują strojami, tańcami, nauczyciele zaskakują swoją otwartością i tym, jak wspaniale potrafią rozkręcić zabawę. Dziś o tym, jak w jednej ze szkół uczniowie na studniówce powtarzali lektury. Zaczęli od „Chłopów” Reymonta, o których za sprawą Oskarów stało się ostatnio głośno. Zobaczcie.