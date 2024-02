Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Mińsku Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mińska Mazowieckiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku”?

📢 Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

📢 Protest rolników w całej Polsce. Tędy dziś nie przejedziesz, będą blokady dróg. Zobacz, gdzie napotkasz utrudnienia w różnych regionach Trudności w ruchu drogowym już objęły wiele miejsc, w całej Polsce rozpoczął się protest rolników. Od godziny 10 blokady dotknęły drogi krajowe i wojewódzkie, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Zobacz, gdzie nie przejedziesz samochodem osobowym.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko apeluje do kierowców. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi w całym kraju Na drogach niemal całego kraju od 12 lutego br. odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 - zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się m.in. na autostradach i drogach ekspresowych.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.

📢 Wiemy, kiedy zostanie podpisane rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli. Jest konkretna data We czwartek, 8 lutego, odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka wyjaśniła, kiedy możemy spodziewać się podpisania rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Padła konkretna data. 📢 #FoodNewsGoodNews! Wystartowały rezerwacje na wiosenną edycję festiwalu RestaurantWeek®! Po pachnącej rekordem edycji #FoodSmellsGood największe wydarzenie kulinarno-towarzyskie połączy wyjątkowe doznania kulinarne z siłą pozytywnych newsów! W tegorocznej odsłonie Festiwalu, aż 400 restauracji z całej Polski zamienia się w foodowe redakcje, tworząc niepowtarzalne doświadczenia kulinarne, gdzie każde danie stanie się sensacją. W festiwalowej cenie spróbujesz autorskiego trzy daniowego menu z cocktailem, które powstało w oparciu o najnowsze trendy. Rezerwacje kulinarnych sensacji już wystartowały na https://RestaurantWeek.pl/.

📢 Zjedliśmy pączki na tłusty czwartek. Sprawdziliśmy lokalne piekarnie i dyskonty. Oto rezultat subiektywnego testu smaku Strony Kuchni Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

📢 Bali: turysta spadł z klifu na słynnej plaży. Śmiertelny wypadek w turystycznym raju Słynna plaża Diamond Beach na wyspie Nusa Penida stała się miejscem kolejnej tragicznej historii. Turysta stracił życie, spadając z 250-metrowego klifu w przepaść. To nie pierwszy taki incydent na tej malowniczej wyspie, dlatego rząd apeluje do turystów o ostrożność. 📢 Oto 5 najmniejszych miast w Polsce. Nie do wiary, jak są malutkie! Jak to się stało, że mają prawa miejskie? Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 9 miast Europy, do których warto pojechać pociągiem z Polski w lutym 2024. Tanie bilety, wyjątkowe atrakcje, pomysły na weekend Lubicie zwiedzać Europę, siedząc wygodnie w wagonie pociągu? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 9 nieoczywistych, pełnych atrakcji europejskich miast, do których najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w lutym. Te miejsca przyciągają atrakcjami dla dzieci, zabytkami, a nawet źródłami termalnymi, w dodatku możecie do nich dojechać bez przesiadek! Zapraszamy do galerii – znajdziecie w niej gotowe pomysły na kolejowe wycieczki.

📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

