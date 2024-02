Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Mińsku Mazowieckim. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Weekend w Warszawie nie może się obejść bez wizyty w którymś z najsłynniejszych i najdziwniejszych muzeów stolicy. Zebraliśmy dla was 17 warszawskich muzeów, które po prostu trzeba odwiedzić choć raz. To najlepsze galerie w kraju, muzea w sam raz dla dzieci i najbardziej nietypowe placówki na wycieczkę inną niż wszystkie. Sprawdziliśmy też, kiedy muzea Warszawy są dostępne zupełnie za darmo i stworzyliśmy tygodniowy plan na wycieczki bez biletów!

W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mińska Mazowieckiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szkoła w Chmurze wprowadza zmiany. Do tej placówki zapisało się około 30 tysięcy uczniów z całej Polski, którzy zdecydowali się na edukację domową. Okazuje się, że nauka w tej szkole nie będzie już darmowa. Problem może pojawić się także w przypadku egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego uczniów ze śląskiej filii Szkoły w Chmurze. Co stanie się z uczniami zapisanymi do tej placówki? Przedstawiamy informacje na ten temat.

Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek!