Sprawdź komendy policji w Mińsku Mazowieckim. Przeczytaj, gdzie zlokalizowane są w Twojej okolicy

Komenda policji w Mińsku Mazowieckim - czym się zajmuje?

Policja jest służbą mundurową, której główna funkcja to dbanie o bezpieczeństwo obywateli w naszym kraju. Funkcjonariusze posterunków, komisariatów oraz komend policji prowadzą działalność:

śledczą

prewencyjną

w zakresie spraw wewnętrznych

w zakresie ruchu drogowego

zwalczającą przestępczość

w zakresie techniki kryminalistycznej

Najbardziej znana wszystkim jest działalność prewencyjna oraz z zakresu ruchu drogowego. Codziennie widzisz na większości z ulic Mińska Mazowieckiego patrole policyjne, których celem jest pilnowanie porządku oraz kontrole drogowe, egzekwujące odpowiednie zachowania na drogach. Na ogół takie czynności są powierzone komisariatom, komendom miejskim policji oraz najniżej położonym w policyjnej hierarchii posterunkom policji. Taka działalność zawęża się do mniejszych miejscowości, miast, powiatów.

Z wynikami jednostki, która walczy z przestępczością nie masz na co dzień do czynienia. Jest ona prawie niewidoczna dla zwykłych ludzi, ale równie istotna. Sprawy takie prowadzone są przez funkcjonariuszy posterunków policji, komend miejskich, a także komend wojewódzkich. Jest to zależne od tego, jaki zasięg oraz skalę ma dana sprawa.