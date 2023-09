Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Mińsk Mazowiecki, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego

Warszawski port lotniczy odprawia setki tysięcy, a czasem miliony osób miesięcznie. Dla niejednego pasażera wizyta na dużym lotnisku to spory stres. Na szczęście, podróżni mogą tam skorzystać z wielu udogodnień, za które będzie wdzięczny każdy zapominalski podróżnik. Planujesz podróż z Lotniska Chopina? Oto triki, które ułatwią ci podróż.

Jedne wydają się małymi aniołkami, inne to prawdziwe rozrabiaki, którym w głowie jedynie zabawa. Znane polskie gwiazdy często zamieszczają w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z dzieciństwa. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak celebrytki wyglądały kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, przypadającego 20 września, wybraliśmy właśnie takie fotografie.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pigwowiec i pigwa – z tymi nazwami często mamy problem i używamy ich wymiennie. Jednak dotyczą one dwóch różnych roślin i ich owoców. Są one wprawdzie spokrewnione, ale różnią się wyglądem, wielkością, kolorem kwiatów, a także wymaganiami. To jest ważne, jeśli chcemy uprawiać je w ogrodzie. Sprawdź, czym się różni pigwa i pigwowiec.