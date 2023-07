Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Mińsk Mazowiecki, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mińska Mazowieckiego

Historia tego domu zaczęła się od miłości do przyrody. Działka położona na brzegu Wisły zauroczyła młode małżeństwo, które uciekając od zgiełku miasta, spędzało każdą wolną chwilę na łonie mazowieckiej natury. Swoje marzenia przemienili w działanie. Dziś, dzięki pomocy Pawła Naduka z pracowni 77 Studio architektury w Warszawie, małżeństwo może pochwalić się jednym z najpiękniejszych domów w Europie. Projekt właśnie otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards.

Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.