Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Mińsku Mazowieckim. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysłała do części rolników odmowne decyzje w sprawie dopłat, o które wnioskowali. Taka korespondencja wywołała spore poruszenie. Odmowa dotyczy wniosków o pomoc do zbóż i nasion oleistych dla rolników, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem zbóż z Ukrainy. ARiMR uspokaja gospodarzy.

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowali do minister zdrowia, aby pacjenci zostali poinformowanie o braku szczepionek przeciwko COVID-19. Rzecznik MZ Iwona Kania przekazała PAP, że w czwartek do Polski dojechała kolejna transza 200 tys. szczepionek. – Monitorujemy sytuację i kolejne transze będą do Polski docierały – podała.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Mińsk Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mińsku Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przychodzi co roku, ale jak długo jeszcze? Ten postawny jegomość o słusznej tuszy nie wygląda na zdrowego. Gdyby Święty Mikołaj zgłosił się do kardiologa, to by się nasłuchał. Ulubiony bohater dzieci powinien prowadzić się lepiej, by dawać lepszy przykład swoją postacią. Zobacz, jaką by usłyszał diagnozę.